日勝生(2547)與中鼎(9933)攜手拿下桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫案，今(14)日桃園市政府和兩家集團合作成立的特許公司「寶鼎再生水(股)公司」正式簽約。此案基地位於桃園北區水資中心北側，桃園市蘆竹區南青段，面積約2.5公頃。許可期間自計畫用地交付之日起至營運期間屆滿之日止，包含興建期3年及營運期15年，合計共18年。

日勝生兼任寶鼎再生水董事長林榮顯表示，與中鼎兩大集團，目前分別肩負桃園北區及中壢地區污水下水道系統建設，將進一步執行桃園再生水BTO計畫，實踐ESG重要使命。日勝生將傾注集團資源，以子公司日鼎水務運營的桃園北區水資源回收中心，與BTO計畫再生水廠做最佳整合，目標打造台灣規模最大，未來全期每日可提供11.2萬噸再生水的「城市水庫」。

第一期預計2025年興建完成，每日計畫可提供4萬公噸以上再生水，建設輸水管線約29.92公里(含航空城輸水管線擴建約3.3公里)，分別供水至觀音工業區、中油桃園煉油廠、南亞塑膠(管線自行埋設)。整體計畫總供水量將達每日11.2萬噸，輸水系統計畫預期可延伸至航空城產業專區及大園工業區。

日勝生與中鼎合作成立的特許公司寶鼎再生水(股)，負責規劃運營桃園再生水BTO計畫，將以日鼎水務污水回收處理技術做基礎，整合再生水技術做整體系統規劃與設計。包括污水BioNET、MBR與再生水前處理、UF及RO雙重保護、水質預警系統、強化排放監測、導入能源回收與AI智能系統，預期可節能10%以上。同時保留埤塘創建生態浮島公園，設置太陽能板及保留綠地25%，建設銀級智慧綠建築廠區。