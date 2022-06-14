內蒙古自治區鄂爾多斯市一個購物中心週一（13日）晚間發生火警，造成兩人死亡。陸媒指出，起火地點是大陸知名科技巨頭華為公司設立位於購物中心地面的手機店，店內正展示一部由華為與賽力斯電動車合作打造的休旅車，由於火勢猛烈，電動休旅車的電池被懷疑是起火點。消防員撲滅火勢後發現火災現場有2人，送醫搶救無效死亡。起火原因正在進行調查。

綜合陸媒報導，內蒙鄂爾多斯市公安局東勝分局發布警情通報稱，13日晚間該市鄂爾多斯市購物中心內一家華為手機店起火，店內尚有一輛電動汽車猛烈燃燒。消防員基本控制火勢後，發現現場2名傷者人，經急救送醫搶救無效死亡，死因初步判斷為一氧化碳中毒窒息。

媒體報導說，起火店舖屬於華為，由於火勢猛烈，店內展示的一部華為與賽力斯合作生產的AITO品牌「問界M5」電動休旅車已燒到只剩車架。經向AITO品牌官方查詢後表示，火警發生時已於第一時間分析店內車輛後台數據，未發現車輛有異常狀況。AITO人員指，目前無法判斷起火原因，公司正配合相關部門調查，具體起因有待消防等部門的權威調查結果。

內蒙古鄂爾多斯一商場內華為專營店在１３日晚間發生火災，店內擺放的華為參與製造的問界Ｍ５電動汽車，被燒至僅剩車架。火災導致兩人死亡，死因初步判斷為一氧化碳中毒窒息所致。

問界M5是華為與小康股份旗下新能源車品牌賽力斯合作製造，產品在華為實體門店進行販售。AITO在問界M5的宣傳中曾提到是「首台華為鴻蒙汽車」，5月份其增程版新能源車單月銷量首次衝破5000台，銷量僅次於特斯拉主打車款Model Y。

報導稱，華為汽車展廳內也曾發生一起因插座引起的冒煙事故。對此，相關負責人表示「該事件是因為外展的外接電源插座不適配，發生短路，與車無關。」