王惟立（左）霸氣宣示要重新追回詹子晴，用缺角蛋糕讓她點頭復合。（衛視中文台提供）

王惟立（左起）、詹子晴、巴鈺、JR、曾國城、徐小可、白吉勝。（衛視中文台提供）

衛視中文台《一袋女王》日前錄影邀請詹子晴（ㄚ頭）、王惟立（William）、白吉勝（阿Ben）及徐小可2對夫妻檔，一起回想當初被打動的那一瞬間。阿Ben透露在遇到徐小可前，追女生無往不利，大概約個2次就可以把對方約出來，但徐小可卻是怎麼約都約不出來，也因此激發了他追求的念頭。

阿Ben說當初跟徐小可完全不認識，只有在上通告時才會碰面，一直到2009年兩人一起拍戲時才算真的認識，阿Ben說每次收工要搭劇組巴士回程時，徐小可第一個動作就是打電話給男友回報，第二通就是打給爸爸，讓阿Ben心想怎麼會有這麼乖又孝順的女孩，跟她在綜藝節目大拉拉的形象完全不同，從此對她改觀加分不少。

後來戲殺青，阿Ben輾轉從朋友那得知徐小可跟男友分手了，聽到後超開心，等到兩人再次在綜藝節目同台時，阿Ben趁徐小可還在梳化，蹲在她身旁直接問：「聽說妳分手了，那我可以抽號碼牌嗎？」讓徐小可傻眼，因為拍戲相處四個月，阿Ben從沒跟她有台詞以外的接觸，所以就冷淡的回：「你有病啊，要抽號碼牌，郵局有、醫院有」。

阿Ben笑說後來兩人在同場公益活動中被分配在同一組，他一看到徐小可身影立刻轉頭去買咖啡獻殷勤，但從那場活動後，阿Ben無論怎麼打電話約徐小可，就是被徐小可用一堆理由婉轉回絕。堅持到底的阿Ben開始緊盯MSN，只要看到徐小可上線，馬上留言打招呼，對此徐小可直呼好可怕，因為她上線前都會先隱藏，看線上有誰，沒想到只要一上線不到2秒，阿Ben馬上就會出現，讓她當時氣到說：「去死吧你！」讓現場所有人笑到不行。

後來最關鍵的一件事，就是阿Ben在電話、MSN都約不出徐小可的狀況下，有次看到兩人上同節目錄影，只是時間是上下場，先錄完的阿Ben決定在路邊等徐小可，抓好徐小可錄影完的時間打電話給她，阿Ben費盡心力終於讓徐小可點頭同意吃頓飯，阿Ben怕再也約不到她，於是花了30分鐘把過往情事一一交代清楚，徐小可聽完後感受到阿Ben的誠實與難受，讓她當場落淚也在那一餐飯後同意交往。

此外，詹子晴與王惟立交往多年，因為王惟立抱持不婚，讓渴望有個穩定家庭的詹子晴覺得兩人沒有未來，於是詹子晴在當年的愚人節跟王惟立提出分手，從沒想過分手的王惟立，當時一直以為詹子晴是在開愚人節玩笑，直到過了幾個月後才知道詹子晴是玩真的。這段期間，詹子晴為了結交新朋友，開始踏入夜店、KTV，有次王惟立知道詹子晴在KTV歡唱，竟然打開包廂，看到詹子晴跟新認識的男生聊天，竟一屁股坐進兩人中間，還跟男生說：「她是我前女友，也是我未來的老婆」超帥氣舉動讓全場驚呼，但當時的詹子晴卻覺得王惟立在阻擾她跟新對象認識的機會，從此以後詹子晴很難認識男生，因為幾乎全台北市都知道王惟立要把她追回來。

詹子晴那年生日在夜店舉辦慶生趴，找來許多好友一起慶祝，知道消息後沒有被邀請的王惟立也到場參加。就在詹子晴切了兩個生日蛋糕後，要切第三個蛋糕時，卻發現蛋糕缺了一角，正當詹子晴在想是誰這麼沒禮貌，只見生日派對上的人自動讓出一條路來，王惟立就這樣出現在詹子晴面前，深情的說出蛋糕上有房子、車子，但還缺了一角，此時全場的人都附和問說：「缺了什麼？」王惟立這才拿出印有自己相片的蛋糕，說：「你還缺了我，你的人生要有我才圓滿」，讓詹子晴感動不已，連主持人曾國城都說：「我都想嫁給你了」。本集將6月15日(三)晚上10點衛視中文台播出。