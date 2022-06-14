證交所今（14）日召開股東常會，全面改選董監事，結果由台灣銀行以最高當選權數拿下第一高票，但並未派法人董事，因而無法從改選結果看出新一任董事長人選，惟由許璋瑤今天在股東會的談話，股東臆測許璋瑤任內表現優異，其個人也展現持續在資本努力的強烈企圖心，續任董事長機率高。
證交所今天股東會進行全面董監改選，共選出9席董事、2席監察人，新任9席董事為台灣銀行、土地銀行、台電公司、第一銀行、富邦證券、兆豐商銀、台泥公司、元大證券、永豐證券等，2席監察人為彰化銀行及台灣糖業等。
證交所今（14）日召開股東常會，全面改選董監事，結果由台灣銀行以最高當選權數拿下第一高票，但並未派法人董事，因而無法從改選結果看出新一任董事長人選，惟由許璋瑤今天在股東會的談話，股東臆測許璋瑤任內表現優異，其個人也展現持續在資本努力的強烈企圖心，續任董事長機率高。
證交所今天股東會進行全面董監改選，共選出9席董事、2席監察人，新任9席董事為台灣銀行、土地銀行、台電公司、第一銀行、富邦證券、兆豐商銀、台泥公司、元大證券、永豐證券等，2席監察人為彰化銀行及台灣糖業等。
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