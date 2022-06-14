租客挑選房屋，房東也能為租客打分數。近期有網友發現，房東普遍希望房客職業是「工程師」，不禁納悶工程師好在哪？文章曝光引來一名有房東經驗的網友模擬7種情境，工程師幾乎都可自行處理、修繕，讓房東省事很多，底下網友一面倒認同，「不能同意你更多」。

一名網友在PTT WomenTalk板發文，他有感房東選擇房客的優先順序為「工程師＞阿宅＞正妹＞其他」，其中房客幾乎都認為工程師是最好的租客。他好奇，究竟工程師給房東的印象好在哪？是因為財務狀況較佳嗎？

文章掀起熱烈討論，不少網友認為，工程師生活單純，工作也相對穩定，且大多會自行處理雜事，不太勞煩房東，「工作穩定，生活單純」、「穩定，單純，因為忙所以怕麻煩」、「會自己處理雜事，不會煩房東」、「有錢，生活單純」、「水電都自己修，準時繳錢」。

另外，一名曾是房東的網友以「熱水器沒熱水、房間LED燈變暗、窗戶打不開、浴室水流速慢、馬桶水變黑、浴室加裝置物櫃、更換門鎖」7種情境分析優劣，對比普通男女，工程師面臨突發狀況大多較能自行解決。

他解釋，「熱水器沒熱水」不太會請房東查看，從未發生過；「房間LED燈變暗」，燈泡老化的情況，工程師會自行更換；「窗戶打不開」是因為軌道卡東西，這種工程師也會處理。

另外，「浴室下水流速慢」，是因為防蟑、防臭落水頭、卡頭髮等原因，發生機率低，他當房東也僅清理過一次，之後工程師遇到都自行處理；至於「馬桶水變黑」，可能是因為橡膠老化，這點有些會與房東反應，或是告知後也會自行更換。

至於工程師想要在浴室加裝置物櫃，或是房門要更換、加裝門鎖，這些都會向房東告知一聲後，便自行安裝。這名網友補充，換鎖、加裝置物櫃這種其實本來就該是房東處理，但真的有些工程師會自己安裝。

貼文曝光，網友紛紛認同表示，「工程師回家睡覺而已」、「不能同意你更多」、「我工程師的確很懶得聯絡房東」、「工程師收入穩定不用整天催繳房租」、「我是女工程師，全部自己來」、「房客就是要收入穩定交友圈單純」、「男生只要水電和網路正常就可以活」。