台灣證券交易所今天舉行股東常會，針對最近國際股市大幅走弱，台股亦同步疲軟，台灣證券交易所董事長許璋瑤指出，台股上市公司營運狀況良好，去年漲的比人家高，今年下跌幅度不到12％，在全球市場裡面比較少見，投資人要對台股有信心，審慎選擇投資標的及策略，台股還有很多值得投資的上市公司。

證交所2021年淨利達到103.86億元，每股盈餘12.36元，創下史上新高數字，配發6.4元股利，其中，4.4元現金股利及2.2元股票股利。今天並完成新一屆董監改選。

許璋瑤表示，今年年初以來整個國際資本市場情勢相對比較嚴峻，包括原來的疫情、升息、通膨、2月戰事延長導致原油上漲，加深通膨危機，台灣參與國際供應鍵，也受到影響。

但是台股上市公司營運狀況良好，去年營收35.8兆元，獲利也突破新高，今年狀況嚴峻，但前5月上市公司營收仍達9.6％，相當不容易，是支撐台股最大的力量。

證交所對國際股市變動會持續密切觀察，去年漲的比人家多今年跌的比人家少，台股還是有很多值得投資的標的，投資人應該慎選股票。