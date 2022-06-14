動力小船駕駛測驗，術科測驗於阿姆坪遊艇碼頭水域。（交通部航港局提供）

交通部航港局為提升遊艇與動力小船駕駛訓練機構教學品質，落實航行安全與環保教育，朝符合時宜與實務需要之方向修正測驗題庫。新編修題庫針對同一題目改用多元題型呈現，以簡單、淺顯的文字進行描述，避免考生死背題庫。

航港局指出，為讓所有考生及駕訓班有充裕的時間準備新的題目，且考量遊艇與動力小船駕駛執照的測驗需60天前提出申請，因此提前在今年的2月份公告新題庫，配合作業期程自6月份正式開考。

原遊艇與動力小船駕駛測驗題庫自2019年正式啟用後，迭有民眾反映題目過於艱澀，航港局爰於2021年委託台北海洋科技大學就現有自用題庫811題、營業用題庫946題及二等遊艇題庫881題，3類別合計2638題重新檢視，編修後每一類別的題庫均調整為800題。

航港局刪除大量過於專業的中級引擎知識及引擎細部零件與保養等相關考題，增加配合時事(偷渡、動物保育)的實務情境題；為強化駕駛人的海洋保育觀念，也新增了海洋保育試題；另外，為協助外籍人士應考，順利取得我國駕照，編修後的試題也同步完成英譯作業。

航港局強調，遊艇與動力小船駕駛測驗旨在推廣國人從事休閒娛樂活動，讓民眾有更多親近海洋的機會，航港局在提升民眾航行安全意識的目標下，盡力協助民眾順利取照，也希望民眾在準備測驗過程中，獲得駕駛船舶應具備的基本知識及技能，未來取得駕照後，能盡情悠遊於大海的懷抱。

編修之題庫可至航港局網站下載，下載網址https：／／www.motcmpb.gov.tw／DownloadFile／SwitchPage？SiteId=1＆NodeId=83＆page=13＆istop=False。