金管會14日宣布，核准京城證券受讓富隆證券經紀業務，受讓基準日為今年8月1日，京城證券以3,200萬元，取得富隆證券的經紀業務後，據點將由現行嘉義的一個點，增加一個南京分公司，且經紀市占率將從61名提升到56名。

近三年，券商每年約有一到二件小型合併案，例如：2020年有二件、2021年則有一件，京城證券受讓富隆證券經紀業務則是今年第一件，受讓後，富隆證券仍保有自營業務，因此券商家數沒有減少。

金管會指出，京城證券是京城銀100％持有的子公司，為了提升受託買賣有價證券業務規模，經京城證券董事會及富隆證券股東會決議後，由京城證券受讓富隆證券經紀業務，並在富隆證券總公司分戶後的場地增設南京分公司；受讓後，京城證券經紀業務據點增加為兩處。

證期局指出，在受讓經紀業務前，京城證券排名所有券商的63名，市占率為0.02％，而富隆證券的經紀業務則是排名第61名，市占率0.04％，京城證券受讓經營業務後，市占率可望提升到0.06％，名次提升到56名，進步7名。

金管會表示，為了擴大證券商營業規模及提升競爭力，鼓勵證券商整併以強化證券商經營體質。