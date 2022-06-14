Omicron BA.4、BA.5亞變種來勢洶洶，近期台灣邊境已攔阻5起境外移入病例，專家憂心新的變體可能更具傳染力，未來突破性感染機率只會愈來愈高。以色列一項新研究表明，那些已接種疫苗且曾經確診Omicron康復的患者，符合以上兩條件能擁有抵抗BA.5亞變種最佳的保護力。

根據《以色列時報》報導，新冠病毒隨時間消長，持續突變以成為更能適應環境、突破新款疫苗的變異株。不管你是否完整接種疫苗，或是已從Omicron感染中痊癒，專家表示抗體都不足以對抗變異株。能肯定的一點是，感染過Omicron且沒有施打疫苗的患者，沒有足夠的保護力對抗新的變異株。

以色列希巴醫療中心（Sheba Medical Center）傳染病部門主任吉莉(Gili Regev-Yochay)表示，「研究證實那些有打疫苗而且得過Omicron的人，擁有最強的保護力對抗BA.5亞種。」

自大流行以來，以色列一共經歷5次疫情高峰，截至目前境內約有70%國民至少已經接種一劑疫苗。

早前《日本時報》(The Japan Times)報導指出，非洲衛生研究所(AHRI)專家西格爾(Alex Sigal)揭示「Omicron並不是一個好疫苗」，亦即同樣是感染Omicron康復後的患者，抗體的關鍵取決於你有沒有打Covid疫苗，符合兩者的加持，有些專家稱它為「超人抗體」(superhuman immunity)、或是「混合抗體」(hybrid immunity)。研究人員表示，未接種疫苗的人對亞變種幾乎沒有保護力。