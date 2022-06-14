新北市土城彈藥庫將變更為司法園區，因園區將朝低碳永續生態規畫，並未納入和平路以南近78公頃的土地，地方里長近期接獲9成私有地主反映，希望市府建議立院遷建至以南土地、或是開發科學園區，市議員黃永昌說，目前大多數地主都已簽署同意書，土城多數工業用地都已變更為商業或住宅地，為了在地就業機會，呼籲市府納入規畫，勿使該塊區域變成邊陲地帶。

土城彈藥庫為國防部管轄用地，因應司法機關腹地不足，內政部提出司法園區計畫，預計將台北看守所、新北地方法院及新北地檢署等機關搬遷至土城彈藥庫內，司法園區占地約84.07公頃，其中約64公頃為區段徵收，城鄉局去年底也已辦理公開展覽，目前全案仍在內政部審議。

土城區埤塘里長邱顯俊表示，和平路以南土地所有權人有民眾、國防部、市府，當初因為有綠色環保團體遊說私有地主稱，土地徵收價格過低，因此沒有多少地主有意開發，如今司法園區已進入審議程序，考量到以南土地若未完整開發，恐會淪為荒地，因此近9成地主現在希望整體開發，也已簽署相關同意書。

市議員黃永昌表示，未來司法、矯正機關都遷移後，地檢署、法院、女子監獄將朝公園用地變更，台北看守所現地則被列入未來立法院搬遷地點，不過該塊地周邊道路狹小，土地面積又不大，而和平路以南土地面積大，又鄰近司法園區，也是立院遷址的好地方。

黃永昌說，土城現況雖有眾多住宅區、商業區，但是都是從工業用地變更而來，為了當地就業機會，市府應該考量設置科學園區，剛好和平路以南土地面積相當大，又鄰近土城行政中心等機構，市府也可納入評估。

城鄉局表示，和平路以南土地現在是非都市計畫土地，目前還是被列為未來發展區，未來不排除辦理都市計畫，不過市府目前並未有相關計畫，後續將會視地方發展評估，仍會優先進行司法園區計畫。