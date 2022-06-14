【愛傳媒鄭楷錞投稿】

一、前言

以現今屏東市和生路為界，往屏東市南郊行走，會經過幾個傳統大區：頭前溪、公館、龜屯、大洲、玉成、頂柳仔林、牛埔、大湖、下柳仔林－－以上地名都是閩南語發音。還有一些小地名是已經消失不見，只流傳在耆老口中。比如下文要講的「麻芝丹」。

第一次看到「麻芝丹」，是因為研究屏東市公館里的天后宮沿革，經人介紹，找到前任廟公──茂伯。茂伯今年89歲，但記憶力非常強健，幾乎記得公館里挨家挨戶的小故事，同時也記得公館里附近所有的地名。當我拿著一張屏東市的交通地圖給他，請他幫忙指出屏東糖廠的路線。他就像念咒語一樣，手指到哪，就念出連我父母都陌生的地名，比如「烏榕仔」、「五坑」、「唬爛圳」、「觀音媽園」、「董公園」、「大崙」、「潭仔墘洋」。

當他手指沿著新發公路南下，一直到國軍醫院屏東分院附近，就吐出一段話：

「這裡以前是麻芝丹，林少貓造反時曾經躲在這裡，日本人怎麼也抓不到他，因為這裡都是竹林，沿著旁邊的廣安圳，都是竹林。我老爸告訴我，後來，在附近村民的指認下，日軍順著龍鬚潭上游的水路，終於在麻芝丹找到林少貓的殘黨。日軍撞見林少貓的瞬間，一代梟雄正與手下痛快的洗澡，那時剛好日正當中，林少貓他們只有臨時削製的竹槍。雙方都嚇呆了，一陣沉默後，由日本人開出了第一槍，接下來是第二槍，然後是一場血腥的屠殺。」

什麼是「龍鬚潭」？甚麼是「麻芝丹」？在聽得當下我有點迷糊。後來我整理資料，要找到明治時期的公館里地貌，偶然在台灣堡圖裡發現「麻芝丹」的身影。那是一個很小的村莊，大致成等腰三角形地界，村莊南沿有一條圳溝經過，上游是一條縱身蜿蜒的湖泊，應該就是「龍鬚潭」。這個小村莊的名字也很奇怪。以「麻糬」，或閩南語寫作的「蔴糍」為地名，在我印象中除了台中的「蔴糍埔」，還真沒有聽過相似的地名。

作者為國立東華大學華文文學系學士班學生

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