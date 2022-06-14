台東縣政府社會處今天辦理「長青學苑2.0開跑儀式」。（莊哲權攝）

台東縣政府社會處今天辦理「長青學苑2.0開跑儀式」，縣長饒慶鈴表示，長青學苑去年因疫情取消，今年在做好防疫的情況下復課，並即日起至6月30日止開放網路報名，縣府更準備專屬、長青學苑的書包與帽子，讓爺爺、奶奶們回味青春時光，開心上學去。

饒慶鈴指出，往年長青學苑課程報名第1天，現場報名總見到大排長龍的人潮，今年縣府為避免長輩奔波勞累，建立網路報名系統，凡年滿55歲設籍台東縣的民眾，皆可申請註冊成為永久會員，不再人擠人、甚至花費半天時間等候。

饒慶鈴表示，今年更貼心設計台東長青學苑專屬書包及帽子，希望長者能像回到童年時光一樣，每天吸收新知識、結交新朋友，相互結伴討論與學習，讓高齡生活更綻放光彩。

社會處長陳淑蘭表示，今年度開設課程總共30門，每門課程上課時數為30小時，共分語言學習、健康養生、舞蹈運動、音樂素養及手工藝等5大類；課程防疫依照中央指示辦理，長者也必須完成至少兩劑疫苗接種才能報名上課。

即日起至6月30日止，民眾可自行網路報名（http：／／www.ttaged.org） 或於上班時間攜帶身分證及小黃卡至社會處一樓完成註冊與報名，每人最多可選取5堂課，報名截止後經由電腦選號，每人至多錄取2堂課，前1000名完成者，還可獲得含有時鐘、計步與消耗卡路里計算功能的智能手環精美小禮品。