日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )今(14)日宣布網球RPG手機遊戲《白貓Tennis ～Rematch～》（以下簡稱：《白貓Tennis R》）繁中版於雙平台正式上市並公開最新官方影片，歡慶開服，台港澳玩家登入並參加活動任務，即可獲得4星角色及參加多項開服活動，同時也舉辦「白貓聯合生放送」贈送專屬好禮，邀請玩家一起揭開網球運動會序幕，與其他各路好手熱血對戰，邁向網球榮譽殿堂！

全新宣傳影片公開 多元賽制任你挑

《白貓Tennis ～Rematch～》今日正式於雙平台上市，So-net 營運團隊公開全新宣傳影片介紹4種遊戲賽制，玩家可自由選擇「巡迴模式」、「爬塔模式」等不同模式，下載遊戲就可免費獲得4星角色「天汰」。

《白貓Tennis ～Rematch～》多元賽制介紹影片

上市活動開跑 4星角色免費送

為慶祝《白貓Tennis R》遊戲正式開服，營運團隊特別舉辦一系列歡慶獎勵活動，除免費送4星角色「天汰」外，玩家還可參加各類開服活動；8月底前連續10日參加限定任務，將免費獲得4星角色「夏綠蒂」，此外，網球選手更能夠挑戰「～Rematch～紀念盃」活動，參加單打及雙打排名賽大展身手，琳琅滿目活動獎勵限時放送，邀請玩家快把握登入拿好康！

慶祝《白貓Tennis R》遊戲開服，4星角色免費送

《全明星運動會》「凱莉」&「顏佑庭」站台生放送 虛寶獎勵送不完

為讓玩家更了解遊戲玩法，遊戲官方粉絲團將於6月16日與《全明星運動會》運動選手「凱莉」、「顏佑庭」一起出席「白貓聯合生放送」直播活動，介紹《白貓Tennis R》與《白貓 Project》的聯動活動，介紹遊戲玩法 ，並與玩家一起進行白貓盃網球即時競賽，放送虛寶獎勵，帶領玩家一起登入白貓宇宙，熱血開戰！

《全明星運動會》選手「凱莉」&「顏佑庭」站台生放送

更多關於遊戲最新資訊，請參考官方網站及粉絲團：