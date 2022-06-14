要煮出美味可口的米飯，水量的多寡是關鍵，就有男網友分享，阿公測量水量的方式，是將手掌平放在放好米和水的鍋中，藉此觀察水位高度是否超過手指第一個關節處，引來大批網友共鳴。

一名男網友13日在臉書社團「爆廢公社」分享阿公測量煮飯水量的方式，並貼出一張照片。只見阿公將米和水放入鍋中，並將手掌平放在米上，藉此觀察水位高度，超過手指第一個關節處一點點，大約一個指節的位置即可，讓他不禁讚嘆，「阿公的智慧」。

該名男網友的阿公利用手掌關節處，判斷水量的多寡。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

他也好奇，「有人也是這樣煮飯嗎？」引起大批網友共鳴，「阿嬤也是這樣教的」、「有時候忘記放了幾杯水，就會做這個動作」、「印象中當初在軍中當伙食也是這樣量」、「我也是這樣，用米杯還要算刻度，用手量最快」、「家裡的長輩也是用這招，比量杯還準」。

不過同樣是用手掌測量水量，每個家庭都有不同的標準，「阿嬤是這麼教的，但要淹過手掌」、「之前在日本料理有學過，水要到中指第二個關節才剛好」、「水太少，要淹過第二關節一點點」、「我是要水淹到手背一點點才行」。

此外，也有網友分享不同的測量方式，「我用手指不用手掌」、「以前媽媽是教，水的高度到食指垂直放入的第一指節就可以」，也有人搖頭表示，「我們幼兒園新來阿姨這樣煮啊，結果米心沒熟」、「鍋內有科度，對照一下就可以了」、「每個人手的大小不同，用量杯最實在」、「我都教我家小朋友用量杯，有量測工具不用，為什麼要用手」。