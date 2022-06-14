前總統陳水扁日前確診，妻子吳淑珍最近也染疫，陳水扁昨（13日）不捨表示，「吳淑珍整個人好像風中殘燭即將熄滅」，其兒子、高雄市議員陳致中今下午證實，經與醫師討論並遵照醫囑，為免染疫後的健康風險提高，母親下午已入院治療。有網友挖出12年前陳致中也曾提到母親「像風中殘燭」，父子說出同樣的形容詞堪稱巧合。

陳水扁昨在臉書對妻子喊話「扁嫂不能先被自己打敗」，透露吳淑珍6月10日晚間PCR 陽性確診，隨即服用抗病毒藥物PAXLOVID，同時吃症狀治療的藥物。陳水扁除了幫妻子監控血氧濃度與體溫變化，還要分擔越籍移工工作，幫忙為吳淑珍拍背咳痰。

陳水扁指出，吳淑珍吃藥之後，因為有副作用導致拉肚子，造成食慾不佳，原本虛弱無力的身軀更雪上加霜，連自推輪椅的力氣都沒有，吳淑珍說話「根本就聽不清楚要用比畫的，整個人好像風中殘燭即將熄滅」。

陳致中今下午證實表示，經與醫師討論並遵照醫囑，考量媽媽是脊髓損傷的神經多重障礙疾患，為免染疫後的健康風險提高，下午已入院治療；他也代表家人再次感謝各界關懷，並祝大家都平安。據了解，吳淑珍是住進高雄長庚醫院。

許多網友紛紛在相關新聞下方留言，有人挖出12年前陳水扁和吳淑珍判刑定讞，陳致中談到母親時表示，「她像風中殘燭，隨時一陣風吹過去，就會熄滅」，如今陳水扁也說出近乎一樣的形容；另有網友表示「有一點懷念忠厚老實的阿扁總統」，也有人期許「希望所有染疫的都能沒事，保重」。