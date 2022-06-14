雲林縣政府宣布線上教學，偏鄉學生到校率竟逾7成。（張朝欣攝）

雲林縣政府原本規畫13日學校恢復實體上課，12日晚間突然宣布13至17日維持線上上課，不過部分偏鄉學校仍有逾7成學生到校，原因在於隔代教養多、父母無法在家照顧孩子，縣府14日表示這2天縣內國中小學生到校上課比率約13％，原則上以線上教學為主，但家長若有須要，也可讓孩子到校上課。

雲林縣政府12日晚間政策大轉彎，主要是經各校調查，有近7成家長希望孩子維持線上遠距上課，根據縣教育處統計，之前5月23日至6月12日線上上課期間，縣內國中小學生到校比率約為10％，13、14日約13％，比例略為提高。

教育處表示，其中古坑鄉福智國中小因大部分學生住宿，因此約有9成到校學習，古坑鄉樟湖生態中小學也有同樣情況，約7成到校，校方與縣府都有相關準備，上課情況良好。

東勢鄉的龍潭國小全校共29名學生，14日有22人到校，比率達7成5，校方指出，學區內的隔代教養相當多，阿公阿嬤無力協助孫子線上上課；另外，許多父母也因須外出工作，無法在家陪孩子線上學習，只能把孩子送到學校。

龍潭國小學生說，到學校可以與同學一起學習，有問題問老師也比較方便，14日學校還有課外讀本免費贈送活動，不到學校就不能自己選書，所以還是到學校比較有趣。

家長則認為學校的防疫工作相當確實，加上東勢鄉的確診人數與縣內其他鄉鎮相比，相對較少，因此還是決定送孩子到校學習，「沒有親友可以在家幫忙照顧孩子，實在沒辦法在家學習」。