高雄市政府警察局分析各分局轄區交通事故發生，針對全市重要路段，加強超速、酒後駕車、闖紅燈、轉彎未依規定等易肇事違規行為稽查取締，全力防制交通事故。市警局統計全市全般交通事故件數，111年1月1日至6月12日發生較去年同期減少1,545件，死傷人數減少1,597人，事故防制卓有成效。

分析本市交通事故特徵以重機車較多，且未注意車前狀況及未依規定減速等肇因，均與行車速度相關。根據WHO（世界衛生組織）統計，時速超過50公里以上，致死率高達85％，呈現速度與傷亡嚴重的關係，無論固定或移動式測速照相，目的都是「速度管理」。警方透過科技執法、提升見警率等方式強化速度管理，加強交通事故防制，針對轄區易肇事路段，執行移動式測速違規照相，並依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條規定：駕駛汽車行車速度超過規定之最高時速未逾10公里，施以勸導免予舉發；如速限40公里路段，警方會設定50公里以上始予測照舉發，另道路交通管理處罰條例第7條之2規定：平面道路於100至300公尺前設置警52測速取締標誌，以提醒駕駛人行經測速路段小心駕駛。

高雄市政府警察局針對全市重要路段，加強超速、酒後駕車、闖紅燈、轉彎未依規定等易肇事違規行為稽查取締，大幅減低傷亡。(高雄市警察局提供)

統計至111年6月12日高雄市自撞自摔死亡交通事故有22人，造成家庭的不幸，分析肇事因素，明顯與車速過快相關，警方將持續針對本市轄區交通事故高發時段、路段加強測速照相違規取締等執法作為。呼籲民眾行車時遵守交通規則，勿貪快，做好車速管理，路口慢看停，以維護自身及用路人安全。