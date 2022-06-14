女星吳婉君外型甜美個性率真，近期她在八點檔本土劇《一家團圓》中飾演刁蠻富家女，演技精湛大獲觀眾好評，但較少人知道她連唱歌嗓音都頗迷人。吳婉君今(14日)在IG跟風PO出與王心凌的隔空合唱影片，只見她穿著睡衣「胸前沒扣」大開深V，辣到連好友林萱瑜都驚呼：「太辣！」；而影片中她罕見展現美妙歌喉，一曲《當你》讓粉絲們聽得如癡如醉耳朵懷孕。

吳婉君跟風近日的「王心凌女孩」潮流，雖然不是展現《愛你》的甜美唱跳，但與王心凌的「合唱挑戰」也瘋傳網路；她今就在IG分享影片，自嘲：「獻醜了～大半夜的，頭髮都沒有吹乾就在跟風趕流行，明明就不會唱這首還硬要玩」；只見罕見開嗓唱歌的吳婉君，在38秒影片中一開口唱《當你》，甜美嗓音就讓網友們耳朵懷孕，紛紛大讚：「好好聽，求獨唱」、「超像的，一樣甜美」，不讓在《浪姐3》翻紅的王心凌專美。

她還寫道：「這是睡前的一種小小紓壓～反正本來就不會，唱得好不好好像也無所謂」；畫面中吳婉君身穿藍白條紋睡衣，胸前大開深V不見有下方扣上的痕跡，大片雪白肌膚若隱若現辣爆，粉絲們看了噴鼻血暴動喊：「我只注意到衣服若隱若現 這樣對嗎」、「一直注意領口」、「辣妹」、「這睡衣正翻了」，連好友林萱瑜看了都歪樓：「重點是太辣！」，吳婉君則笑回：「要睡覺了嘛～（跟妳睡覺一樣啊）」。

吳婉君日前曾在限時動態曬出5年的美照，當時她33歲，看起來狀態絕佳仍像少女，雖然在路邊取景，照樣漂亮得不行，只見她穿圓點圖案的連衣褲，背部全空，只有幾條線固定胸前衣物，她手扶帽子回頭一笑，電暈一票粉絲。吳婉君感慨：「5年前，真地很瘦欸！現在要多努力維持才能這樣啊……回不去了啦」。而平時喜歡往戶外跑的吳婉君偏愛去海邊，她常曬出自己到海邊玩的照片，自稱這是「海洋神奇療法」。