美國空軍1架T-38C教練機在訓練過程中，突然座艙罩飛脫，飛機呈現敞篷狀態，所幸飛行員臨危不亂，立即將飛機帶回基地。T-38C已服役超過60年，已難遮掩疲態，事故頻傳，座艙罩飛脫也非首次，2015年也有類似事故。

奧克拉荷馬州當地媒體報導，星期一，位在令伍德郡(Ringwood)的萬斯空軍基地(Vance Air Force Base)1架 T-38C「鷹爪」(Talon)噴射教練機在例行任務中，突然失去座艙罩，飛機突然失壓，所幸飛行員都有戴好氧氣面罩，不會因此昏厥，之後冒著不斷灌入座艙的強風，返回基地。

萬斯空軍基地的新聞稿表示，2名飛行員安全降落飛機，外表並無大礙，但為保險起見，之後前往基地的第7 醫療大隊接受檢查。

到了當天下午，在附近空地找到了遺落的座艙罩。

該飛機屬於第71飛行訓練聯隊，指揮官強森(Jay Johnson)上校說：「我們單位的務，就是訓練新進飛行員成為世界上最好的飛行員，並且他們能夠應對任何緊急情況。這次事故就是我們的飛行員展示他們技能的一個傑出例子。」

事故原因正在調查中，不過，從 1959 年開始服役的T-38顯然已經盡顯疲態，雖然它的設計良好，其衍生型F-5系列戰機也是老而彌堅，但是服役60年著實過久，在2015年6月，也有一架 T-38發生前座艙罩飛脫，再之前的2010年，也有一架T-38失去艙罩。

去年2月，1架T-38C發生致命失事，調查後確定是教官和學生飛行員的溝通不良，導致操作失誤。

美國空軍已提出新教練機更新計畫，要在2023年起，以波音T-7A紅鷹教練機，快速汰換T-38。