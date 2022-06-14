COVID-19疫情來到最後階段，為了將人潮重新帶回傳統市場及夜市，經濟部中部辦公室將於7月份舉辦傳統市集「半價銅板購」行銷活動，知名的艋舺夜市、士林夜市、逢甲夜市及花蓮東大門夜市也都在參與的行列。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，自6/10（五）發布活動消息以來，經過一個週末的發酵，陸續有許多傳統市場、夜市積極響應參與，目前已有20餘處傳統市集搶先表達報名意願，包含台北市永春市場、艋舺夜市、士林夜市、新北市汐止秀豐市場、台中市建國市場、第五市場、逢甲觀光夜市、嘉義市文化路夜市、台南市東菜市市場、鄭仔寮花園夜市、花蓮縣東大門觀光夜市、台東市觀光夜市等知名傳統市場及夜市。

郭坤明指出，許多市場及夜市都對經濟部舉辦活動都表達支持，其中台北市艋舺夜市李昭成理事長表示：「謝謝經濟部不曾忘記基層攤商，此活動將大大增強基層攤商的營業信心」；台中市第五市場李西東會長也表示，感謝經濟部願意舉辦接地氣的活動，來提振傳統市場買氣，為市場攤商發聲、出力；台東市觀光夜市羅永豐監事則提到，非常謝謝經濟部協助疫後受創的市場及夜市，傳統市集將再度展現出庶民經濟的強韌活力。

本次活動只要在指定傳統市集消費，即可用50元銅板價加購價值至少100元優惠商品（組合），提振傳統市場及夜市買氣。還未報名的傳統市場及夜市，若有興趣配合參加者，可以市集自理組織為單位，並提出市集攤商優惠方案組合，於6/22前向經濟部提出報名，一同來共襄盛舉，振興傳統市集經濟。

想要知道更多傳統市集「半價銅板購」活動消息的攤商及民眾，可以隨時關注「台灣市集gogo購」粉絲團訊息，或撥打0800-688-818將有專人提供諮詢協助。