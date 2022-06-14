三年保費收入，今年上半年就已全部賠光。金管會14日宣布，今年到6月13日為止，防疫險保單已理賠23.69萬件，理賠金額已逾83.49億元，預估6月底前理賠金額就會破百億元，恐就將防疫保單2020到2022年近106億元保費收入，全數賠光，確定防疫險是產險史上最大賠錢貨。

據保險局統計，到6月13日為止，產險業今年新承保的防疫險已逾352.6萬件，今年保費收入33.18億元，今年理賠件數已近23.7萬件，占今年承保件數的6.72％，理賠金額83.49億元，已經是今年保費收入的2.5倍以上，確定「慘賠」。

而理賠件數中，很多是去年就投保，今年尚未到期的保單，因此若加上去年71.56億元的保費收入，及2020年近1.19億元的保費，等於三年防疫險目前保費收入104.74億元。

而6月7日到13日的一周內，增加8.1萬件的理賠申請案，理賠金額增加28.7億元，平均一件3.5萬元，以此速度，6月尚未過完，理賠金額就會破百億元，且可能將近三年保費收入的104.74億元全數賠光。