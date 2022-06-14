金管會今日公布防疫保單理賠情形，根據資料顯示，今年以來防疫保單已經承保352.6萬張，保費收入33.2億元；但是理賠件數已經達到23.7萬張，理賠金額83.5億元。

防疫保單之後，現在保險業也陸續停售「海外突發疾病」相關保障，金管會統計，目前壽險業僅剩下4家10張的海外突發疾病保障、產險已經無相關商品；另外旅平險的部分，也僅剩下4家保險公司有8張旅行險有附加海外突發疾病保障。

產險公會動用特別準備金的規劃？根據《保險業各種準備金提存辦法》，發生重大事故實際自留賠款金額超過3000萬元之部分，得就相關特別準備金沖減之；其沖減金額並應報主管機關備查。

金管會表示，6月10日產險公會已經呈報來了，等金管會同意後各公司按照此機制向呈報保險局進行作業。

至於產險受到理賠的財務壓力，已有10家公司召開董事會討論，已有1家產險公司決議增資，6月有2家將在董事會討論是否增資。