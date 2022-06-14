台中市警察局今年警察節慶祝大會，表揚7名模範警察及53名績優人員。台中市副市長陳子敬在會中表示，中市在全般刑案、暴力犯罪及竊盜犯罪等重要指標案件逐年下降、破獲率逐年上升，去年每10萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標發生數」及「暴力犯罪發生數」等多項指標，更為六都之「最低」及「次低」。

台中市今年警察節慶祝大會，昨天下午在市警局大禮堂舉行，由台中市副市長陳子敬主持，他在會中感謝警察同仁為社會治安的投入與努力，並表示，中市去年每10萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標發生數」及「暴力犯罪發生數」等多項指標，各為六都之「最低」及「次低」，犯罪防制及維護治安具成效。

會中表揚7名模範警察，第二分局偵查佐許梓宥，去年偵破15人治平對象、查獲2起販毒案及車手詐騙集團；第三分局副分局長劉安邦，服務35年考績優異，去年風紀檢測評核、防制危險駕車勤務、「東昇專案」及「觀安專案」評核均獲第1名；此外，第二分局偵查佐蔡國煒、刑大偵查佐張秋蓮及林友智、大雅分局小隊長吳建芳、第五分局小隊長林柏助等均表現優異足為楷模。

市警局局長蔡蒼柏會中並提出未來工作重點是「溯源查緝毒品犯罪」、「斷絕黑幫組織金脈」、「建立聯合阻詐防線」、「查察賄選防制暴力」、「建置交通科技執法」、「酒駕肇事溯源追查」等。