對基隆市的民眾來說，若工作地點在台北，那麼國道客運應該是最方便的通勤工具。20日起，基隆市尤其是中山區的市民，原有的快捷公車1813D，由原本的每日48班次增為50班次。

1813D快捷公車路線途經中山二路及經國學院等，預計可以為中山區的民眾減少20分鐘的通勤時間。3月3日通車之初，運量穩定成長，後來受到Omicron疫情影響，遠距上課與居家上班者越來越多，搭乘人數有所萎縮，但國光客運一直維持原有服務能量，並沒有減班或拉長班距。隨著疫情逐漸緩解，為加強服務，平日往返48班次自20起將增加為50班次。

基隆市交通處表示，本市中山區沿途在1813D開通前，沒有全日常態性國道客運路線，致該區民眾需花費多20至30分鐘，藉由本市公車至市區再轉乘國道公路客運，徒增費時，且周邊大型社區眾多，又有經國管理暨健康學院學生，為健全北北基共同生活圈之公共運輸發展，因此規劃中山快捷線。

中山快捷線沿途行經基隆中山二路、中華路、文化路、復興路，利用中和路匝道上國道三號，行經臺北忠孝東路至台北車站，沿途停靠市府轉運站、捷運忠孝復興站、捷運忠孝新生站，加強與臺北捷運板南線、文湖線、淡水信義線等轉乘班次銜接，上下尖峰時段發車間距為20分鐘一班，民眾可多加利用搭乘。