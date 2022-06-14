評級機構惠譽再度調低中國經濟增長預測，料今年中國GDP增長不到4％；惠譽5月初時將中國今年GDP增長預期從4.8％下調至4.3％。

不過，惠譽表示，隨著新一輪疫情基本得到控制，預計大陸經濟會從6月開始復甦，並在2023年回升到5％以上；但不能排除會有新疫情爆發，再次引發嚴格的防疫措施。而中國嚴格的防疫政策可能至少持續到明年，而且放鬆幅度不會太大。

惠譽評級亞太區主權評級高級董事兼首席中國分析師Andrew Fennell指出，中國5月經濟改善空間不大，因為在期間上海仍在封鎖狀態，上海的重要性不僅在於其巨大的經濟體量，也是中國的生產和物流樞紐。

他又稱，由於多個城市已採用常態化預防性核酸檢測的方式，提前鎖定感染病例，新發疫情能在比較短的時間內得到控制，但目前還不能確定政府何時會改變動態清零的防疫政策。

惠譽又預期，中國的綜合赤字率今年會達到GDP的7％，高於去年的4.5％。預計隨著經濟增長的逐漸穩定，明年的綜合赤字率會下降到GDP的5％。

另外，惠譽指中國的宏觀槓桿率在今年內短期上升，並認為中國的宏觀槓桿率已經處於高位，尤其在企業部門，如果這個指標在中期內持續上升，可能對評級有影響；惟在短期內惠譽認為風險可控，原因在於預計明年的槓桿率會隨著經濟復甦逐步穩定。