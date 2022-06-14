美股狂洩煞不住，亞股有漲有跌，台股14日開低震盪後回到平盤上下收小黑，外資也縮小賣超力道，尤其午後出口商積極進場拋匯，激勵新台幣由貶轉升，終場收在29.708元兌1美元，升值3.4分，終結連續八個交易日跌勢，台北外匯經紀公司成交量8.74億美元。

外匯交易員表示，美國通膨意外又衝高，市場對聯準會（Fed）激進升息預期再起，美股殺聲仍大，四大指數洩不止，標普更直接墜入熊市，但主要亞股走緩、漲跌互見，台股開盤雖一度重挫200點，但隨即在低接進場下，快速回到平盤整理，最後小跌23點至16,047點，「萬六」失而復得，連動新台幣在觸及29.8元關卡後，貶勢也跟著開始反轉。

外匯交易員指出，外資雖然還是賣超台股236億元，但較前一個交易日狂倒貨480億元，顯現大幅減少，且國際美元指數衝高至105.26後漲高回檔，尤其新台幣盤中最低來到29.802元後，感覺貶不太下去，出口商趕緊進場拋匯，加上老大（央行）也出手略做調節，新台幣一舉逆勢走揚。