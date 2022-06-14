玉山艦性能諸元。

海軍萬噸級玉山級船塢運輸艦，於今年4月下水後，目前進行測試，今日傳出在台船船塢進行測試時，突然發生船艙後段進水事件，台船表示，此事係在進行測試過程中的事件，均已即時完成排除不影響既定工作與測試計畫。

台船表示，因受解封與疫情影響，近月來公司員工與廠家服務工程師均有確診發生，目前每日已降至80人並趨穩定，合約交期與工程進度已與海軍議定，預計於第三季完成交艦。

玉山號船塢運輸艦（舷號LPD-1401），為海軍玉山級首艦，預定2022年服役，目前正在台船安裝艦上各式系統裝備，原規劃於今年6月為交艦給海軍開始進行測評工作。

玉山艦為「平時能救災，戰時能作戰」的新型兩棲船塢運輸艦，戰時可搭載AAV-7兩棲突擊載具、登陸艇、悍馬車等軍事裝備，執行兩棲作戰，若遇天然災害則可轉為野戰醫院，執行國內及國際人道救援。軍方表示，未來也將擔負外島物資支援等任務。

蔡英文總統於4月13日在高雄主持海軍國造新型兩棲船塢運輸艦「玉山艦」的命名下水典禮。蔡英文表示，這是海軍第一艘萬噸級的兩棲運輸艦，也是國艦國造另一個重要里程碑，將可強化海軍執行任務能力，讓國防力量更堅實。