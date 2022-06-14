《勞動基準法》第34條第2項規定，輪班制勞工更換班次時，至少應有連續11小時之休息時間，但因工作特性或特殊原因，可以變更休息時間不少於連續8小時，勞動部表示，經濟部評估「製造業等4行業」的輪班人員，在特定情況下確有變更輪班換班間隔休息時間需求，而商請勞動部公告，增列4行業輪班人員適用該項但書規定、約影響10萬勞工，並從6月13日生效。

為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第三級警戒，曾公告製造業、批發業、綜合商品零售業及倉儲業輪班人員，可以適用《勞動基準法》第34條第2項但書有關變更輪班換班休息間隔規定。

勞動部說明，考量近期疫情持續，確診及隔離人數相較去年三級警戒期間更甚，製造業等4行業確有人力調度吃緊，導致供貨不及或無法運作之虞，經濟部評估認有比照第三級警戒時調整輪班換班休息間隔需求，經會商勞動部，今年6月13日至9月30日止，可適用《勞動基準法》第34條第2項但書規定。

勞動部表示，此次也新增「春雨工廠股份有限公司等6家企業之輪班人員」得適用輪班換班休息時間之例外規定，係因經濟部評估，該6家企業均為鋼鐵產業，與前已指定適用的16家鋼鐵業事業單位相同，均屬連續性製程，再加上人員專業度高，臨時人力或其他產線人力難以取代，於天災、事變或突發事件之處理期間，或勞雇雙方協商調整班次期間，也因勞雇雙方有共識，請勞動部公告之。

勞動部強調，上開行業及事業單位經公告後，如欲於期間內實施，仍應依規定經工會同意，如事業單位無工會者，需經勞資會議同意，且須符合公告所定適用期間。另雇主僱用勞工人數在30人以上者，並請注意應報當地主管機關備查。