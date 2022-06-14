台中許多品牌建商對「美」的堅持，不只體現在建築硬體上，也期許美學精神能在生活各層面中感受與體現。其中，精銳建設為開拓員工美學視野與創意，13年來舉辦各式跨領域美學課，內化成為企業競爭力。

精銳建設認為，員工是企業最重要的資產，精銳用人唯才、更懂惜才，13年前創立「精銳森林會」，至今舉辦45場名人講座，帶給同仁生活領域開拓美學視野，期許透過「精銳森林會」的啟發與學習，每位同仁都能茁壯成一株大樹，共同成就一座枝繁葉茂的森林。

精銳總經理吳秋涼表示，精銳的核心價值在以質感、美感、情感，融入建築設計，進而創造出更美好的生活，所以更需加強對「美」的感知、鑑賞與無限的創意。從「AAM精銳藝術館」成立的宗旨，開放給一般大眾能更容易親近藝術，同時也希望精銳同仁不斷自我提升，共同推廣生活美學，因而藉由「精銳森林會」邀請各業界的菁英名人代表，分享人生的美好經驗。

其中，「AAM精銳藝術館」舉辦了七屆國內外大型藝術展覽，讓所有民眾都能親近藝術創作；而13年從未間斷的精銳森林會「美學必修課」，期許同仁的美學素養不斷提升外，跨領域的創意激盪，更成為精銳創新超前的原動力！

「精銳森林會」講座主題舉凡品牌服務、創意學習、建築美學、團隊合作、藝術音樂、健康養生、旅行與人生哲理等，觸及範圍廣泛，希望讓全體同仁都能有發現生活中各種美好的能力。

講座包括前ELLE雜誌總編輯、時尚教母盧淑芬暢談《經典品牌學》、米其林餐飲集團資深副總王偉師講授《打造完美的顧客服務》、老爺飯店總經理唐伯川分享《抱持服務熱誠》、知名建築師龔書章談《全球各種不同的城市觀點》，以及建築師潘冀分享《好設計是好事業》、慈善公益家沈芯菱《服務改變世界的力量》、魏德聖導演分享《做夢的勇氣》、曾瑋教授《包浩斯美學》等。

精銳表示，希望所有的同仁透過「精銳森林會」精彩的分享學習，獲得專業領域以外更多的啟發，將獨特、創新運用在建築外觀、公設設計及庭園景觀、售後服務等細節。