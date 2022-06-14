隨著國外旅遊逐步解封，國人出國旅遊的心蠢蠢欲動，如久旱甘霖的連鎖度假村、旅行社業者紛紛做足準備，無論是報復性旅遊、或是許多新人延遲已久的蜜月旅行都有吸客規劃，盼搶攻後疫情時代的國外旅遊商機。

主打全包式精緻假期的全球度假連鎖品牌「Club Med」表示，從預約訂房狀況來看，自5月截至目前為止，相較於3至4月大幅激長近10倍，地點以北海道滑雪行程最亮眼；來電詢問蜜月行程亦有8成增長，其中以馬爾地夫、泰國普吉島詢問度最高，因疫情而暫緩的蜜月假期漸漸回溫，同時兼顧國人對疫情隔離考量，Club Med宣布即日起至7月底加碼推出「安心訂、全額退」服務，7月31日前只要預訂行程之出入境國家尚未解除邊境管制，或尚未開放台灣旅客以觀光簽入境，即可全額退費，且免收取消費。

馬爾地夫仍是許多新人最嚮往的蜜月旅遊地，Club Med馬爾地夫卡尼島度假村全包式蜜月假期每人5萬2100元起。（Club Med提供）

Club Med台灣珂境總經理劉育慧表示：「隨著亞洲許多國家陸續開放邊境，亞洲行程是現階段熱門首選，尤其以年底出發的北海道滑雪行程最搶手，滑雪客看中Club Med包雪村接駁、食宿、雪票、分級分齡滑雪課程省事又省心，為了搶到最滿意的房價和房型，選擇提前雪季至少6個月下訂；馬爾地夫與普吉島蜜月行程詢問度暴增，顯示不少新人期待在今年這波解封熱潮，補度遲來的海島蜜月之旅。為了滿足國人對疫後出國高度期待，Club Med推出『早鳥食宿6折起』搭配『安心訂、全額退』，讓消費者享有超值折扣、同時免除隔離退費擔憂，讓國人安心規劃疫情後的第一場假期。」

搭配「安心訂、全額退」方案，Club Med推出早鳥滑雪、蜜月食宿6折起的優惠，5天4夜日本北海道Sahoro全包式滑雪假期，每人3萬2500元起，價格均涵蓋食宿、酒水、雪票、團體分級分齡滑雪課程、雪地健行、戶外加拿大浴等；選擇5天4夜馬爾地夫卡尼島水上屋全包式蜜月假期每人5萬2100元起，價格包含食宿、浮潛、獨木舟、沙灘晚餐、芬尼芙跳島、日落香檳無限暢飲等，新人只需要提供12個月以內結婚證明，預訂即可免費享有專屬蜜月服務。

Club Med北海道Tomamu度假村及Sahoro度假村在假期中特別安排各種全新的永續旅程體驗，成為近年來旅客預約的熱門行程。（Club Med提供）

據易遊網機票銷售數據，自日韓相繼宣布開放政策後，機票搜尋量不斷攀升，長程線與中遠期機票也持續熱銷，帶動單日機票營收已突破8位數。易遊網表示，由於全球通膨、燃油價格上漲，未來機票成本勢必會增加；以國人最喜愛的旅遊地日韓來說，現況查詢下半年機票，日本機票較2019年約漲3至4成，韓國票價則有6至8成漲幅，而目前航班數尚未完全恢復，票價是否有機會下修，還是得以未來市場供需而定。

Club Med北海道Tomamu度假村及Sahoro度假村在假期中特別安排各種全新的永續旅程體驗，成為近年來旅客預約的熱門行程。（Club Med提供）

為搶攻疫後自由行商機，易遊網推出全台唯一「線上改票自動化」服務，突破以往人工作業模式，透過線上操作3分鐘就可完成改票，不用再等待與客服一來一往的耗時回覆，提供更高效的售後服務；另外，也規劃日本一二線城市團體包機，共有4大航點選擇，打造賞楓賞雪、美食溫泉、主題樂園、滑雪高爾夫等多種主題行程，待國外出團禁令解除後，會在最短時間上架銷售；而針對這2年結婚卻無法出國度蜜月的新人，也籌備了歐洲蜜月旅遊團，讓新婚夫妻在國門重啟後可以補度蜜月。