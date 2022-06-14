因應汽機車電動化政策，經濟部重新盤點旗下國營事業加油站、商業設施、會展中心、水利設施景點、工業區及科技產業園區等，搭配加油站鬆綁面積限制，將原定快慢充充電樁259槍目標，一舉再提升到667槍，增加1.5倍。

經濟部轄下單位負責的電動汽車公共充電樁，2025年原定是慢充200槍、快充59槍，總共259槍。經濟部今表示，為因應2050淨零排放，重新全面盤點合適地點，現在預計擴大至慢充365槍、快充302槍，總共667槍。

該部4月先修正「加油站設置管理規則」，將加油站設置電動汽機車電池充電服務設施，面積應有1000平方公尺限制取消，預估多出880個站點可設置。

法規鬆綁後，中油及台糖加油站，建置數分別調高至90槍、80槍，另外台電與台水也會於於所轄場域設置80槍。另針對參訪人數較多的會展中心規劃66槍，熱門水利設施景點將設置37槍，工業區及科技產業園區13槍。

經濟部表示，百貨公司、購物中心、大賣場及便利商店等民間業者，現自行設置數量已達301槍，預期會持續向上成長。公共充電樁部分，後續配合電動汽車市場發展，還會滾動式檢討。