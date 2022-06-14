台北市政府網軍爭議燒不停，多名市府員工因上班時間使用PTT帳號發文遭懲處，有人被記過2次、年終考績丙等且取消年終獎金。政論名嘴「宅神」朱學恒今(14日)爆料，日前上網發文批評民進黨防疫不力的北市府林姓員工，公私領域均遭到民進黨公審，讓他感嘆「不到台灣，不知道文革還在搞」。

北市議會財建委員會昨針對「PTT發文事件調查」進行專案報告，涉及於公務時段在PTT發表與公務無關的北市交通局林姓科長列席備詢，議員苗博雅當場要求他念出自己的推文。台北市長柯文哲今相當氣憤，不滿議員怎麼可以把公務員叫來議會讀PO文，極盡訕笑、羞辱，強調國家公務員不是議員作秀工具。

台北市政府林姓員工。(圖/翻攝自 朱學恒 臉書)

朱學恒今在臉書發文感慨，當台北市政府這位天生口吃的林姓員工穿著不合身的衣服，過大而且戴反的口罩，連眼睛都快被口罩整個遮住，滿頭大汗面對議員凌厲羞辱的拷問時，他每一次搖頭，眼鏡就會被甩歪，搖了幾次，眼鏡就歪了幾次。他結巴的辯解著，他真的有老婆，他真的有3個小孩，3個小孩真的發燒到40度、老婆真的住院中重症，他真的全家確診。

朱學恒指出，「但是他講不清楚，越急越結巴， 越急越是一個鬥爭的好標靶，越結巴越慌亂，對於那些嗜血的敵人而言，拿他血祭真是一個太好的目標了」，於是議員笑他、批評他，質疑他到底是有女友還是有老婆？更有親綠網友訕笑：「肥宅的老婆一定是詐騙來的，這傢伙網路上像隻狼狗，現場怎麼是吉娃娃？」

朱學恒感嘆，林姓員工有妻有子，甚至可能全家人在直播上看著他被凌遲，但他結巴笨拙的口才，擋不住伶牙俐齒的議員一步步地把他推向「社會性死亡」，「他犯了什麼滔天大罪嗎？是像丁允恭一樣誘騙女性在辦公室性交嗎？是像丁怡銘一樣，在行政院記者會上造謠攻擊民間牛肉麵店嗎？是受了柯文哲指示出來顛覆政府嗎？不是，他是因為全家確診而抱怨當局跟黨防疫不力，所以成了這些議員的眼中釘」。

朱學恒認為，林姓員工被笑肥宅，被笑口罩戴反，被笑結巴，但他並沒有濫用公權力，只是千錯萬錯，他萬萬不該得罪民進黨，不該抱怨黨的防疫政策，被戴上高帽，連公務不相干的私領域都被當眾公審，這就是他的下場。

1967年上海「一月風暴」的照片，顯示上海女學生舉著毛澤東的畫像，響應文化大革命。（古家彥彩色復原）（圖／徐宗懋圖文館facebook）

文化大革命掀起無數師生鬥爭、家庭鬥爭。（本報系資料照片）

朱學恒感嘆，先前的藝人郭彥均，徐小可，都是一樣的下場，「這個國家已經不能自由的開口說話了，能夠自由開口、自由唱歌的那一天還會到來嗎？不到台灣，不知道文革還在搞」。