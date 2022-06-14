陽明海運向正榮汽船株式會社租入並委交今治造船株式會社量身打造之全新11000 TEU級貨櫃輪「穩明輪」(YM Tranquility)，於今(14)日完成命名儀式，典禮於今治造船丸龜船廠舉辦，透過線上視訊方式與陽明海運台北辦公室連線，典禮邀請崴航集團曾俊鵬董事長為新船命名，並由曾俊鵬夫人廖玲珠女士擔任新船擲瓶人。

陽明海運因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11000 TEU級貨櫃輪，「穩明輪」 (YM Tranquility) 為此系列第11艘交付之新船，命名後將於6月22日正式竣工交付；該船型可裝載約11860個20呎標準貨櫃，配備有1000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節。

此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式(twin-island)設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化更進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短之設計特性，將加速碼頭靠泊效率，亦可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。

此系列貨櫃輪目前已有10艘新船完成交付並於陽明海運船隊中營運，有利於加速本公司船隊船齡年輕化，亦達到節能省油及降低單位成本之綜效，同時透過船隊船型優化，有利於多元化營運船隊發展；因應越太平洋線即將進入傳統旺季，「穩明輪」交付後，即投入越太平洋航線PN3服務，將有助於最大化艙位利用及滿足客戶需求，提升陽明海運整體營運競爭力並提供客戶優質的運送服務。PN3航線靠港依序為：香港–鹽田–上海–釜山–溫哥華–塔科馬／西雅圖–釜山–高雄–香港。