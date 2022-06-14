Kubernetes資源應該具有間接存取雲端帳戶管理員角色的許可權嗎？答案是否定的，但實際上違反最小特權原則的配置卻十分常見，而且經常導致災難性的雲端帳戶劫持。

VMware最近的一項研究顯示，97％的企業存在Kubernetes安全問題。滿足安全與合規要求已成為部署（59％的受訪者）和管理（47％的受訪者）Kubernetes的頭號挑戰。缺乏對Kubernetes最佳實踐的瞭解以及由此產生的錯誤配置會給雲原生應用安全帶來巨大的威脅。

如今，相比本地（47％）或單一公有雲（42％），擁有生產型Kubernetes工作負載的企業更多地選擇多家公有雲服務提供者（52％）運行雲原生應用。此外，每家雲端服務提供者都以各自的方式部署託管式Kubernetes服務，使開發者更容易使用託管式Kubernetes叢集中的資料庫、無伺服器計算和負載平衡器等基本雲端服務。這使得對整個應用基礎架構的可見性需求，包括Kubernetes和雲端資源之間的關係，成為瞭解安全風險的重中之重。此外，對於開發者和IT團隊而言，建立一套統一的方法來管理所有雲端服務提供者和資料中心的安全態勢並非易事。

CloudHealth Secure State提供統一的Kubernetes和雲端安全態勢管理功能（KSPM），使客戶能夠深入瞭解500種服務和資源類型的錯誤配置風險，包括公有雲或資料中心中的託管式和自我管理式Kubernetes叢集。

使用者可以利用多雲搜索來檢查Kubernetes資源配置並將與叢集內部或外部其他資源的關係視覺化，由於支援1000個安全最佳實踐和20個合規框架，用戶可以主動識別高階風險以防範雲端劫持。

CloudHealth Secure State能夠在配置變更通知後的6秒內檢測出95％的安全和合規違規行為，然後根據擴散半徑為每個違規行為分配一個風險分數，讓使用者能夠更容易地分辨並優先處理風險最高的違規行為。