國際銅、鎳價處於相對高檔，印尼鎳生鐵正式投產，並且貢獻營收，華新本業營收及獲利增長，又辦理3億股的現金增資，14日公布每股發行價格33元，6月27日為現金增資認股基準日，外資14日賣超6,708張，自營商也調節持股，投信持續敲進，三大法人合計賣超1,972張，終場股價逆勢大漲2.15元，以44.70元收盤。

5月國際鎳、銅價雖比4月回跌，但與去年同期相比，仍處於高檔，華新斥資在印尼建鎳生鐵廠，去年下半年開始投產鎳金屬，第二季可望比照第一季，全產全銷1萬噸，開始貢獻營收及獲利，加上華新5月也調漲不鏽鋼內外銷盤價格，推升合併營收達176.31億元，年成長38.06％；前5個月合併營收773.99億元，年成長43.68％，雙雙創同期新高。

華新為了償還銀行貸款，減輕利息負擔，去年底董事會通過辦理3億股現金增資案，今年3月獲金管會核准。華新公布，從3億股提撥一成3萬張，以公開申購方式對外公開承銷，本月27日為現金增資認股基準日，7月4日至8月3日為繳款期間。本業營收及獲利成長，又有現金增資題材，市場預期華新集團第二季會有作帳行情，華新14日成交爆大量而衝高至15萬張以上，一舉突破5日、10日、20日及60日均線反壓。