陶晶瑩認為愛情就像比翼鳥一樣互相扶持，共同面對挑戰。（品牌提供）

李李仁會在平凡的生活中，創造屬於兩人的專屬儀式感。（品牌提供）

模範夫妻陶晶瑩、李李仁，在婚姻中互相扶持且共面對風雨能攜手相伴一生。（品牌提供）

結婚17年的模範夫妻陶晶瑩和李李仁，日前受邀開箱全台首支「晶生相伴」金門高粱酒，提到維繫感情的秘訣，紛紛表示：「夫妻感情就像這兩隻鳥，不管過了多久，還是會心靈相通，當然也還是會有激情啦！」

婚姻幸福穩定的2人，不論內外都展現高EQ，李李仁拿起鑲嵌了110顆施華洛世奇元素水晶的「比翼鳥」比喻2人的婚姻：「人到一個年紀，我們傳宗接代任務已經過去，不可能每天磨刀練劍，人生到不同階段會找到不同的生活方向和重心，但還是會像比翼鳥一樣，目標一致、相伴一生。」 陶晶瑩笑說：「時間長還是會有激情，現在只要手碰到一起就會很高興，會一起遛狗，生活的樂趣會更多元，不像大家認為的沒有激情」，李李仁也笑著附和：「還是有激情啦！」

談到經營婚姻的祕訣，2人笑說要懂得創造生活的儀式感，陶晶瑩說：「人生最幸福的事，就是找到可以一起對飲的伴侶」，李李仁趁勢舉起酒杯：「生活的難事，一杯酒解決不了，那就來兩杯，這就是窖藏3年陳高的愛情風味。」

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