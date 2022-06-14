據大陸國家發改委通知，從14日24時起每噸汽油上調390元（人民幣，下同），每噸柴油上調375元。這也是大陸國內油價迎來的今年內第10次上調。據中新社報導，此次調價折合92汽油每升上調0.31元，95汽油每升上調0.32元，0號柴油每升上調0.32元。在本輪調價後，部分地區95號汽油將首次突破每升10元大關，再度創下新定價機制實施以來的最高紀錄。

據中新社報導，以油箱容量50L的普通私家車計算，這次調價後，車主加滿一箱油將多花約15.5元；柴油方面，按油箱容量為160L的大貨車計算，加滿一箱油將要多支出51.2元。

而此次也是大陸國內油價2022年的第11次調價，調價後，成品油今年內呈現「十漲一跌」，總計今年內的汽油每噸累計上調2720元，柴油每噸累計上調2620元。折合汽油每升上漲約2.14元、柴油每升上漲約2.24元。以油箱容量為50L的普通私家車，為例，加滿油要比去年底多花約107元。

金聯創成品油分析師羅美娟認為，本輪計價週期內，國際原油價格走勢強勁，整體漲幅較為明顯。具體來看，多數OPEC＋成員國幾乎沒有增產空間，供應擔憂情緒不減。另外，隨著大陸疫情逐漸緩和，夏季用車增多，消費需求增加，市場需求向好，對原油價格形成有力支撐。