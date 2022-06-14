亞光（3019）14日召開股東會，順利完成董事改選，因董事長賴以仁人在國外，改由總經理林泰朗主持，儘管今年首季仍有缺料問題干擾，不過隨著料況回穩，再加上下半年旺季到來，亞光表示，如撇開疫情因素，下半年營運可望優於上半年。

雖然中國封城暫告一段落，但在疫情依然反覆的狀況下，船運、料況變化仍大，亞光表示，只能隨時關注市場變化做好準備。在資本支出部分，因重大投資相繼投入，去年資本支出高達4億元，為近年的高檔水位，今年因無重大建廠規畫，資本支出估僅2至3億元，主要是用以研發新產品及促進自動化。

在技術創新部分，亞光總經理林泰朗強調，亞光未來將繼續運用5G快速傳輸及AI智慧演算研發先進的AR/VR 3D LiDAR光機模組，以核心玻璃非球面技術優勢，發揮多元產品效益，包括光學元件、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀及智能視訊會議裝置、機器人移動平台AGV及AMR等產品，以技術創新搶佔未來如元宇宙等發展。

亞光14日經股東會順利改選董事，董事當選名單為慈梅投資股份有限公司代表人賴以仁、吳淑品、林泰朗、林宇亮；獨立董事為呂惠民、鐘登科、詹乾隆，並通過配發3.7元現金股利，以14日收盤價66.7元換算，隱含現金殖利率為5.55％。