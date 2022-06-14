開放原始碼軟體解決方案供應商Red Hat發布2022年度《企業開放原始碼大調查》。與往年調查一致，Red Hat今年也發現幾項出乎意料的統計結果，如82％受訪者表示在某種程度上會傾向選擇有於開源社群做出貢獻的供應商，或是高達89％ IT領導者認為企業開源軟體至少與專有軟體一樣安全。

一直以來，Red Hat觀察到客戶對企業開源軟體最感興趣的關鍵在於其價格優惠且堪用。然而，企業的態度已隨時間改變，企業開源軟體的主要優勢也從較低擁有成本，轉變為可提供更好品質、安全性和加速創新的效益；其中令人驚訝的是，82％受訪者表示某種程度上會傾向選擇於開源社群貢獻的供應商。

Red Hat也發現安全性逐漸成長為企業開源軟體的重要優勢。在今年的調查中，89％ IT領導者表示企業開源軟體至少與專有軟體一樣安全，這是很大的轉變。過去多潛在買家認為公開的原始碼本質上不安全，就像可看見的實體安全系統示意圖一樣；然而，透過多年發送問卷、安排焦點小組、與客戶對話，Red Hat發現針對企業開源軟體安全性的看法逐漸改善，對於今年企業給予開源軟體安全性高評價並不感到意外。

針對為何受訪者給予企業開源軟體安全性如此高的評價，顯而易見的原因是可由多人一同檢視企業開源軟體的程式碼，然其中具爭議的部分則是總有缺乏多人檢視的時候，且有些人員從未接受嚴格訓練。某種程度上，這反駁了不信任開源軟體安全性的論點，如有不良意圖的人也可以看得到原始碼。這種直接的二分法曾定義開源軟體安全性最表層的爭論，對於本次受訪的大型公司IT領導者而言，類似的爭論依然是主流意見。

另一方面，多人共同檢視已不再是企業開源佔優勢的原因，受訪者亦表示是否可親自審核原始碼不如以往重要，反之，55％受訪者表示採用企業開源軟體的首要原因，在於團隊能夠在自建（in-house）應用程式中使用經測試的開放原始碼。此外，儘管軟體供應鏈的安全性逐漸引起關注，IT領導者表示若能像多數從事應用程式開發的公司一樣在內部使用企業開源軟體，將可提供龐大效益；至於其他主要原因還包含可準時交付、文件完整以及安全修補可掃描，與一般企業級軟體的優勢相似。