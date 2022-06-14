「本土劇林志玲」王晴擔任首集主持，搭乘渡輪前往旗津。（三立提供）

來自馬來西亞的祖雄以外國人視角分享甲仙、六龜各地。（三立提供）

阿布深入高雄楠梓、仁武，企圖扭轉外界對當地的刻板印象。（三立提供）

高雄市新聞局與三立電視在去年聯手打造《高雄玩夯局》旅遊節目，收視率與口碑屢創佳績。今年節目全面新升級為《高雄玩夯局 2.0 漫遊攻略》，邀來夢幻主持群，包括阿達、阿布、徐瑋吟(鮪魚)、祖雄、王晴等旅遊高手，接力探索高雄各行政區。除了帶領觀眾重新詮釋高雄百年歷史孕育出的人文脈動，更親自體驗高雄「會黏人」的土地熱情，聆聽返鄉青年、原鄉文化維護者的動人故事，從不同角度，看見屬於高雄的美麗。

才宣布從《愛玩客》畢業的鮪魚，帶著主持旅遊節目9年的深厚功力，隨即加入「高雄玩夯局 2.0 漫遊攻略」的行列，拜訪路竹跟湖內兩個大家較不熟悉的區域。鮪魚一路帶觀眾探索，從吃秘境美食、泡美人湯、甚至親自走訪墓園，就是要讓觀眾除了看節目，還要實際行動，到高雄來趟兩天一夜小旅行。

首集更由「本土劇林志玲」王晴打頭陣，帶觀眾搭上渡輪前往旗津，跟隨在地達人介紹漫遊老街，品嘗旗津特有隱藏版美食，騎上單車迎風飽覽自行車道上的沿路景緻，還要享受全台唯一的海景第一排露營區，走一趟IG網美旗津必拍行程。而來自馬來西亞的祖雄，則是透過他外國人的視野，到甲仙、六龜、美濃探訪在地青年如何到外地之後，決心返鄉，為故鄉盡一己之力。阿布也將深入楠梓、仁武，準備扭轉大家對工業大鎮的印象。

高雄擁有豐富的文化背景，如今更蛻變成世界首屈一指的國際大城，無論遊憩觀光、自然美景、人文底蘊都值得細細品味。最多元的高雄故事、最獨家的高雄秘境、還有漫遊高雄必拍的打卡點，《高雄玩夯局2.0 漫遊攻略》將在6月18日起每周六下午12點30分，於高雄公用頻道CH3首播；三立都會台為每周六下午 5 點30分首播，隔周六下午5點重播，其他播出平台則有三立綜合台、三立國際台、Line TV、Vidol、三立新聞網。