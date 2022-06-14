保守派政治分析師13日表示，美國民主黨之所以對現任總統拜登（Joe Biden）衰老引發的諸多問題「自欺欺人」，有意讓他再戰2024年大選，是因為目前擔任副總統的賀錦麗（Kamala Harris）被認為是一場「災難」，民主黨不想靠她與捲土重來的川普（Donald Trump）對抗。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）13日表示，拜登的計畫維持不變，有意於2024年再度角逐總統大選；「福斯新聞」（Fox News）報導，若拜登成功勝選，他將以82歲的高齡展開第二任期，卸任時更已跨越86歲大關。拜登的年齡問題已成為美國媒體關注焦點之一。

美國政治分析師勞瑞（Rich Lowry）13日投書《紐約郵報》（New York Post），稱擔任副總統的賀錦麗簡直就是一場「災難」，認為無論是她主要負責的移民問題或其他領域，賀錦麗都缺乏實際表現；且就算沒有出現什麼特別失誤，她仍面臨低支持率的窘境。根據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報導，目前僅有41%選民對賀錦麗抱有好感，卻有52%持反對態度，且此趨勢已維持超過半年。

勞瑞還認為，賀錦麗在政治議題上態度反覆、行為做作，最重要的是，自上任以來，她仍未與拜登建立互相信任的關係。因此勞瑞指出，在面臨川普捲土重來之下，民主黨只能「自欺欺人」，安慰自己拜登目前表現出的衰老、失態、低支持率等毛病都不是問題。