台灣著名人類學家胡台麗博士於今年5月逝世，為表彰其長期致力於臺灣原住民族文化傳承與發展，原民會夷將‧拔路兒今天參加「永遠的田野胡台麗女士追思紀念會」，頒發一等原住民族專業獎章。

夷將表示，提到胡台麗早期的研究與創作如何影響台灣原住民族運動，特別是胡台麗在《台灣文藝》革新號發表的〈吳鳳之死〉的創作，揭露了「吳鳳」事件在鄒族社會記憶中的真實，這篇文章啟發原住民族青年開啟真相探索的行動，並且發起「全面刪除吳鳳神話，還我原住民族公道」運動，要求刪除教科書中捏造的吳鳳神話，也將嘉義市火車站前的吳鳳銅像從高臺拉下，引動後續一連串的原住民族自覺運動。

胡台麗曾任中央研究院民族學研究所所長，為臺灣影像人類學誌的先驅，曾拍攝「神祖之靈歸來」、「矮人祭之歌」、「蘭嶼觀點」、「愛戀排灣笛」「讓靈魂回家」等紀錄片，為原住民族文化資產留下珍貴紀錄。