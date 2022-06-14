千鈞一髮！有名正妹在臉書分享1段10秒影片，影片中疑似是某新屋待裝潢，幾位裝潢師傅正在測量裝潢材料待施工，豈料，有名藍衣男子坐的位置，其地板突然塌陷，藍衣男「身手矯健」一個跨步橫越「巨坑」，從另一側逃離現場；網友見此景也驚呆表示「嚇出尿來了」、「差點穿越到異世界」。
一名正妹在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段10秒影片，影片中疑似是某新屋在準備裝潢，可看見裝潢師傅證在量測待裝潢的材料，一名穿著藍衣男子坐在黃色小椅子上，突然間藍衣男椅子下地板大塊塌陷，黃色小椅子瞬間掉落「巨坑」，此時，藍衣男張開雙腳一個跨步橫越「巨坑」，趕緊逃離事發現場；原PO也在貼文寫下「嚇死人，這人命真大，身手也太好了」。
影片一出，網友看見紛紛留言表示「好腰力」、「身手矯健」、「馬步扎的相當穩」、「哇！好身手」、「差點直接降落、降肉糞坑」、「嚇出尿來了」、「這反應真的絕」、「敏捷跟幸運點到滿吧！」、「差點穿越到異世界」、「好可怕喔」、「腎上線素一上來，什麼動作都有可能發生」。
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