#Поліцейські закликають жителів та гостей #Одещини не виходити на прибережну захисну смугу Чорного моря і не купатися в замінованому морі



Сьогодні нехтування правилами безпеки сім’єю з Донеччини призвело до трагічних наслідків.



Деталі👉 https://t.co/Fx89WoTSEn pic.twitter.com/yvRw8csXej — Поліція Одещини (@umvd_odessa) June 11, 2022

俄烏戰爭導致全球糧食、能源、經濟危機，俄羅斯封鎖黑海港口阻斷海運出口，將近上千萬噸穀物滯留於此，更在沿岸埋設數百枚水雷，迫使烏國關閉港口。近期傳出一名泳客不甩政府規定，被沖上岸時只剩一具血肉模糊的遺體，疑似是誤觸水雷被炸傷。

綜合外媒報導，一名年約50多歲男子帶著妻小與朋友從頓內茨克州(Donetsk)前往黑海北岸敖得薩（Odessa）的海邊度假，鏡頭拍下一行人興奮地在海灘狂奔，遠處海面突然一個爆炸濺起幾尺高的水花，沒多久男子遺體順著海浪被沖上岸，據悉屍體被炸得連他的家人都無法辨認，只見一團紅色的馬賽克畫面，十分慘不忍睹。

由於俄羅斯佈設水雷阻斷烏國船隻出口，嚴重威脅整片海域的活動，當局下令全面禁止國民前往黑海沿岸戲水。俄烏開戰以來，數百英里外海域散布這款致命武器，鄰近國家包括土耳其、羅馬尼亞沿岸接連傳出發現來自烏國沿岸的水雷。