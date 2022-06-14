亞馬遜7日舉辦跨境電商圓桌峰會，同時針對台灣電商市場發布報告指出，自2021年起，台灣整體B2C電商市場規模預計以每年9％的速度成長，2025年規模預估將達到6,830億新台幣（250億美元）。其中，B2C出口跨境電商快速發展，如果「B2C電子商務」是一種出口類型，目前是台灣第六大的出口類型。

亞馬遜全球開店台灣總經理陳思芬表示，台灣電商出口成長動能強勁，跨境電商已成為貿易新主流，台灣企業需抓緊腳步，透過跨境電商提升長期競爭力，培養企業核心競爭優勢。

調查指出，亞太地區一直是台灣重點出口目的地，出口到亞太地區的跨境B2C電商貿易額，由2014年的710億美元成長至2020年的4,760億美元，佔台灣B2C電商貿易總額的31％。

報告顯示，中小微企業在出口跨境電商的發展增速顯著，2021年，臺灣賣家出口收入30％來自中小微企業。根據目前電商出口趨勢，電商出口的整體收入將可在5年內以每年14％的速度成長，達到2,777億新台幣（97億美元），微型及中小型企業占比則將成長至61％。

若將B2C電商視作一個出口類型，預計在2026年時，將成為台灣第5大的出口類型，成長速度相當可觀。

不過，儘管電商出口具顯著且持續性的成長趨勢，從亞馬遜全球開店台灣與台北市進出口商業同業公會（IEAT）聯合發布的《2021跨境電商焦點報告》中，針對近500家台灣企業的調查仍可發現，即使58台灣企業認同需加速線上商業佈局，但但仍有高達45％企業未佈局電商或尚在準備中、39％只從事國內電商。

而報告也進一步顯示，很多企業表示，在數位轉型過程中仍面臨多種挑戰，有54％企業欠缺電商人才、52％欠缺品牌人才、40％缺乏品牌發展藍圖，知行無法落實合一，成為台灣企業的焦慮。

IEAT秘書長黃文榮強調，過去台灣傳統外貿強勢，現在要把電商DNA加入；而台灣本土電商企業也要加入外貿思維，將本來是內需的商品透過電商模式銷售至全球，才能抓緊新外貿時代的商機。