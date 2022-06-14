搶夏日出遊商機，天成文旅繪日之丘攜手愛木村，自即日起至9月30日止，推出「繪日手作好時光」住宿專案，凡由天成文旅繪日之丘官網或電話訂房，平日可享專案優惠價精緻客房2,600元起、親子三人房3,200元起、溫馨家庭房4,000元起，另依房型規定入住人數贈送嘉義愛木村觀光工廠門票，享有手作DIY課程乙次，引領旅人探索木藝之美，度過歡樂假期。

擁有「木都」美譽的嘉義，展現舊時林業文化風華及人文新風貌，吸引旅人一訪再訪。天成文旅繪日之丘以注重在地文化為特色，融合阿里山、檜木、山嵐等在地元素，打造溫馨的繪日印象，讓旅人們能夠在繁忙的旅途中，帶給旅客像回家般無壓自在的舒適溫馨氛圍。

入住天成文旅-繪日之丘「繪日手作好時光」住宿專案，依房型規定入住人數贈送早餐、愛木村觀光工廠門票及手作課程，旅客除可享受繪日珈啡提供的特色早餐，住客更可在每日下午3點至晚上6點於大廳免費享用阿里山高山茶與嘉義道地茶點，每日早上10點至晚上10點免費使用飯店七樓星空童樂室，包含多達50種以上的古早味零食柑仔舖免費嘗與各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機等，還可使用小朋友最愛的嘟比碰碰車設施及兒童超跑俱樂部，感受天成文旅-繪日之丘的獨特魅力，闔家大小都能開懷樂遊嘉義，感受在繪日的美好時光。