COMEBUY 柯夢荔枝玉露（左）原價65元，合作價55元；柯夢玉荷冰綠（右）原價60元，合作價50元。（COMEBUY提供）

炎炎夏日適合暢快喝下冰涼解渴飲料，COMEBUY二十週年的盛夏特別邀來知名時尚雜誌「柯夢波丹」聯名，共同研發推粉紅浪漫新品——「柯夢荔枝玉露」、「柯夢玉荷冰綠」，除結合經典夏天荔枝風味飲品外，更加入代表柯夢波丹重要的粉紅色元素「櫻花寒天晶球」，讓粉絲能喝到夏天的味道，更能擁有最美的視覺饗宴，凡於20日至7月20日至全台門市購買新系列飲品，即可享優惠10元。

今年正式邁入二十年的COMEBUY推出新品「柯夢荔枝玉露」，以「櫻花寒天晶球」加入香甜四溢的荔枝飲，特殊寒天晶球更具飽足咀嚼感，再搭獨家荔枝凍，除含有豐富維生素，更是消暑水果飲品。另一款新品「柯夢玉荷冰綠」則以獨家荔枝風味加上清香淡雅的茉莉綠茶，並搭粉紅色櫻花寒天晶球的紮實口感，每口都是滿滿甜蜜。

COMEBUY推出盛大「二十週年慶」優惠，凡於20日至7月9日以原價購買限定荔枝新品或其他全飲品，即可享「滿百折20元」，本優惠活動可累加計算，現場擇一優惠使用。