王心凌登上大陸綜藝《乘風破浪》第3季，首集就以經典唱跳舞曲《愛你》甜翻收視群，凍齡回憶殺讓「王心凌」關鍵字討論熱度爆火，「王心凌男孩」、「王心凌女孩」也蹭度爆表。王心凌延續她的發燒人氣，今(14日)在IG分享一段影片，畫面中她一襲藍色禮服猶如「灰姑娘」仙杜瑞拉（Cinderella），介紹她如皇宮城堡般的錄影棚及宿舍；只見她甜摟節目中的新搭檔譚維維，對方如古裝俠客般的高馬尾與她相映成趣。

王心凌今(14日)在IG發布一段1分12秒影片，介紹錄影棚及她所居住的宿舍，豪宅規格的布置有如皇宮城堡；只見她身穿一襲平口露肩冰藍色禮服，她說：「我們今天就是一個公舉(主)，不是Elsa（愛莎）我覺得應該是Cinderella（仙杜瑞拉）」，更自稱是「灰姑娘」要打掃房子，抽出「虛~祖~君」(濕紙巾)擦桌子；她說，大家以為都是別人幫她準備吃的，「沒有，我叫灰姑娘，還有貼心的幫大家準備食物」。

語畢，畫面中出現了她在《浪姐3》的新搭檔：「這是我的隊長，譚維維隊長」，她親密地摟了一下對方；只見大陸唱將譚維維身穿休閒灰T，梳起高馬尾的造型有如古裝劇俠客，公主與俠客的「凌維不懼」搭配讓網友們刷起愛心：「不得不說真的太美了…心凌」、「好漂亮！公主心凌」、「這位公舉女神 怎麼每一天都像初戀的感覺」、「是公主的城堡哈哈」、「好期待山海的舞台!」，3小時爆衝6.2萬讚。

王心凌(右)在《浪姐3》與譚維維(左)搭檔，在排練中培養好默契。（圖／取自兩人微博）

近日「最強狗仔」葛斯齊「爆料」王心凌，不過卻是大讚她「表裡如一」，工作非常敬業，即使不會游泳，仍為了配合演戲而下水，也指稱王心凌相當親民，被網民笑虧連葛斯齊都被收服成為「王心凌男孩」。不過《浪姐3》雖斥資更高，但被網友評論不如《浪姐1》精彩，原因是節目中參賽女星個個都是好好小姐，失去了為了競賽拚命的鬥志，就連分組也是你推我讓的，說：「撕逼撕的不爽」、「《浪姐1》誠意滿滿」。