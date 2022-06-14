台南市一家拉麵行動餐車老闆推出待用餐已經1年多，也與社福團體合作，提供孤老待用餐兌換券。（陳士弘提供／劉秀芬台南傳真）

受疫情影響，傳出許多餐飲業者生意受影響，不過台南西港區一家滷肉飯虱目魚料理店，6月起推出待用餐，短短2星期已有近百份捐贈贊助；另一家拉麵行動餐車，已經推出待用餐1年，每周也會到西港擺攤1次，雖然這兩個月認捐待用餐減少，但還是足夠有需要的人領用。

去年4月才在西港開滷肉飯虱目魚料理店的陳胤翰說，虱目魚是老丈人自己在七股養殖，雖然開店初期就遇到新冠疫情升溫，餐廳禁止內用，幸好在員工體諒下以輪班方式度過困難期，在西港鄉親支持下，生意也漸漸回穩。

陳胤翰說，雖然今年雖然疫情又升溫，但店裡也順應疫情調整營運模式，改為以外帶為主，6月初一名常客有感疫情造成部分弱勢生活困難，提議要捐款當待用餐費用，陳胤翰也非常贊成，全力配合，並在臉書公開捐贈名單，短短2星期就有近百份待用餐捐款，很多人還匿名捐贈。

「我們沒有揪大家一起贊助愛心餐，都是客人發自內心想要盡一份心，真的很感動，這就是鄉下人的人情味」，陳胤翰說，真的有困難的人，只要告知店員要點1號餐，不須要多說明或看證件，就可以領取，未來也考慮主動與社福團體合作。

另一位經營拉麵行動餐車的陳士弘，每天在台南、高雄不同地方擺攤，每周三會到西港擺攤，去年也是在客人提議下，開始加入提供待用餐行列，去年至今，客人贊助數量已達1500多碗，也已經送出900多碗。

陳士弘說，一年多來，收到很多人捐款，讓他可以一起助公益，他也從發放待用餐經驗，調整發送模式，希望幫助到真正有需要的弱勢，並主動與社福團體合作，發放待用餐兌換券。陳士弘說，雖然近兩個月受疫情影響捐贈量大減為50份，但幸好還是有善心人士持續默默為弱勢付出。