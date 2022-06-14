交通部航港局近年來活化全台各處燈塔，修繕中的高雄燈塔預計於今年6月底前完工，並招商委外營運，開放輕食區及景觀平台，讓旅客能從早待到晚，預計8月重新開放。航港局也透露，台中的高美燈塔也在規劃轉型中，期待成為全國第一間燈塔旅宿。

航港局推動高雄燈塔漫步輕食活化再利用，燈塔及辦公室外區將開放夜間參觀，並以燈光照亮牆面，彰顯古蹟的歷史性與主體性。部分員工備勤室則改建為輕食販賣部，另外，燈塔圍牆設置「輕食海景木棧平臺」，可觀賞打狗山、英國領事館及旗後山與打狗山之間的港道，俯瞰往來船隻，遙望晨曦耀眼的彩霞，體驗高雄港都繁華之美。

高雄燈塔舊稱旂後山燈房或旗後燈塔，是全台唯一與砲臺共構的燈塔，原為1883（清光緒9）年所建的白色四角形紅磚造燈塔，1916（日大正5）年打狗開港後，日本人為配合高雄港區擴建計畫而改建為白色八角形混凝土造燈塔，二次世界大戰期間雖遭機槍掃射，但無損發光運作，足以見證打狗港的發展史。

航港局副局長劉志鴻表示，對於文資古蹟進行保存活化，高雄燈塔編列總經費達5000萬元，本次就庭園景觀、輕食空間配置、夜間照明、感應式廁所及整體步道系統改善等重新規劃，預計於今年6月底前完工，並招商委外營運，開放輕食區及景觀平臺硬體設置，期許營造更親民、多元及活化的燈塔特色。

劉志鴻也說，台中的高美燈塔也有機會活化，目前規劃住宿空間，並開放民眾登上燈塔參觀。